L’érudit et les Beatles

Dans Les Mondes de l’art, Howard Becker s’arrête momentanément sur le traitement critique subi aux États-Unis par les quatre garçons dans le vent au plus fort de la Beatlesmania qui s’empara des années 1960. Le sociologue et jazzophile analyse ainsi la tendance des critiques (et la sienne) à supposer que la musique des Beatles, nécessairement irréfléchie, trahissait une absence de connaissances musicales forcément coupable. Son explication repose sur les tensions sociologiques entre la culture musicale savante et distinguée, et une culture populaire alors naissante – Bourdieu aurait certainement préféré les termes de culture légitime ou illégitime.