Le Collège de France sort de sa torpeur

20 juin 2019 Par Marion Rousset

On pourrait avoir tendance à assimiler le Collège de France à une institution endormie et élitiste. Mais si ce haut lieu du savoir pluriséculaire est loin d’incarner l’« audace scientifique » et n’a jamais été un « refuge pour hérétiques consacrés », selon le mot de Bourdieu, il se transforme. Une enquête de la nouvelle formule de la Revue du Crieur, en librairie et Relay le jeudi 20 juin.