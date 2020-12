Le roman vrai de l’assassinat d’un journaliste en Slovaquie

20 décembre 2020 Par Jean-Yves Potel (En attendant Nadeau)

En 2018, le meurtre du journaliste Ján Kuciak et de sa compagne provoque une crise sans précédent en Slovaquie. Manifestations, démissions, purges dans la police et la justice… jusqu’à l’élection à la présidence de la République, en mars 2019, d’une militante anticorruption. Dans Le Bal des porcs, l’écrivain et journaliste Arpd Soltész reprend cette affaire en une fresque magistrale.