Hypothèse révolution: que voulons-nous devenir?

21 septembre 2020 Par Paul B. Preciado

Et si nous étions, au milieu de cette dépression planétaire, en train de traverser la plus grande révolution de l’histoire ? C’est la question que le philosophe et activiste Paul B. Preciado va explorer tout au long de l’année dans cette chronique. Premier épisode : nous sommes les corps par lesquels la mutation arrive et s’installe. La question n’est plus de savoir qui nous sommes, mais ce que nous allons devenir.