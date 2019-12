Race, sexe et jeu vidéo

21 décembre 2019 Par Mehdi Derfoufi

À l’instar du cinéma à ses débuts, le jeu vidéo est l’objet de paniques morales. On craint tour à tour la soumission au pouvoir des machines, la confusion entre « réel » et « virtuel », l’incitation à la violence… La panique se redouble de pièges et d’œillères quand il est question de sexe et de race. Une enquête sur les coulisses du gaming publiée dans le no 14 de la Revue du Crieur, encore disponible.