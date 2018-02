Joann Sfar, le BHL de la BD

Le 27 mars 2016, le dessinateur Joann Sfar, quarante-cinq ans, est nommé chevalier de la Légion d’honneur à la faveur de la traditionnelle promotion pascale. Omniprésent sur les réseaux sociaux, l’intéressé, qui a dénoncé quelques jours plus tôt l’attribution de cette même Légion à un prince saoudien, est le seul, parmi tous les promus, à réagir publiquement le jour même, via Facebook – et par une pirouette : « On me dit que c’est vain d’accepter une médaille. Moi je crois que ça serait très prétentieux de la refuser. » En 2000, le dessinateur Marcel Gotlib avait lui aussi reçu la Légion d’honneur. Mais il avait soixante-six ans. La promotion éclair de Joann Sfar prouve bien, s’il en était besoin, que la bande dessinée a changé de statut.