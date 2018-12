Tofu, saké et autres gourmandises dessinées

22 décembre 2018 Par Corinna Gepner (En attendant Nadeau)

Quatre mangas autour d’un argument mince en apparence : l’histoire d’une de ces gargotes ouvertes toute la nuit qui accueillent une clientèle des plus diverses, d’habitués et d’hôtes de passage. Dans La Cantine de minuit, de Yarô Abe, chaque histoire – qui tient sur quelques pages – se noue autour d’une nuit et d’un plat. Succulent.