David Dufresne n’a jamais habité à Pigalle. Il a grandi à Poitiers et vit aujourd’hui « chez les vieux », dans le XIVe arrondissement. À Pigalle, remontant à pied depuis le centre de Paris, il y vient dès 1986 pour la musique, lui qui édite des fanzines rock. Dans les escaliers du New Moon, qui pouvait mener « à l’échafaud comme au paradis », il connaît une sorte de deuxième naissance, à 18 ans. « Le Pigalle de légende avait déjà un peu disparu, concède-t-il. Mais des concerts pouvaient toujours avoir lieu en toute illégalité, avec 250 personnes au New Moon alors qu’il n’y avait officiellement que trente-deux entrées possibles. Pas de sorties de secours, où elles donnaient sur les toits. Des choses qui, dans notre société ultra-réglementée et sécuritaire, n’existent plus. » Pour David Dufresne, les années 1980 représentaient déjà la « fin du monde », l’époque de l’essor du fric roi, de Bernard Tapie, du Front national et du « racisme d’État ».