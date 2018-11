Des jeunes au bord de l’illettrisme numérique

Les adolescents « savent jouer à Fortnite et publier des statuts sur Facebook ou des stories sur SnapChat. Ils sont aussi capables de trouver les clips de leurs artistes préférés sur YouTube et de suivre les carrières de telle ou telle star de téléréalité sur Instagram. C’est quand il s’agit de faire un usage éducatif de l’outil numérique qu’ils redeviennent ces êtres chétifs et impuissants qu’ils sont devant un livre ou un cahier ».