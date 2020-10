Bober: le silence et le regard

Pierre Dumayet, mort en 2011, a été pendant de nombreuses années celui qui posait des questions tandis que Robert Bober filmait. Parfois, ce dernier filmait seul et ce fut par exemple le cas pour Vienne avant la nuit, ou avec Perec pour les Récits d’Ellis Island. Les émissions et documentaires que Bober et Dumayet ont réalisés ensemble étaient des modèles du genre. Aujourd’hui, on nous rebat les oreilles avec la « culture apprenante » ; on ferait mieux de diffuser à une heure de grande écoute « Lire c’est vivre » ou d’autres émissions dans lesquelles on sentait, avec Pierre Dumayet, qu’une « question, cela peut être tout simplement une toux, un bruit ».