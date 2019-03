Menaces de mort, harcèlement: Yassine Belattar en garde à vue

L’humoriste et animateur radio a été placé en garde à vue ce mardi au commissariat du Ve arrondissement de Paris. La procédure a été déclenchée par une plainte pour menaces de mort, déposée le 24 janvier par le producteur et auteur Bruno Gaccio. Depuis plusieurs années, de nombreux témoignages, recueillis par Mediapart et par les policiers, l’accusent de comportements inappropriés dans un cadre professionnel ou para-professionnel.