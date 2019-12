Un «Journal d’un homme sans importance» ponctué d’humour anglais

Les auteurs sont loin d’être des inconnus (nobody, en anglais). À eux deux, George et Weedon Grossmith sont des piliers du music-hall anglais de l’époque ; sans eux, les célèbres opérettes signées Gilbert et Sullivan ne seraient pas ce qu’elles étaient, et sont du reste demeurées, à savoir des trésors de loufoquerie et de légèreté, immensément populaires.