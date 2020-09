Le documentaire de David Dufresne vu par une «gilet jaune» victime

Tout en exposant – de façon ô combien étayée ! – la brutalité démesurée de la police à l’encontre des gilets jaunes, le documentaire de David Dufresne, alors qu’il porte le fer dans la plaie, recoud et relie aussi symboliquement : c’est sa force et son originalité formelles. Distribué en salles à partir de mercredi, le film campe à la confluence de la raison politique et de l’émotion humaine, au plus près et dans le sillage des événements.