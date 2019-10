Trump, Zemmour, le fascisme: notre entretien avec l’historien Robert Paxton

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Il y a presque un demi-siècle, l’historien américain Robert Paxton publiait un livre événement qui allait révolutionner la lecture que la France avait de Vichy, et provoquer une vive polémique. La France de Vichy (1972 pour sa version originale en anglais, paru l’année suivante en France) établissait pour la première fois l’ampleur de la collaboration du régime de Pétain avec les nazis et sa lourde responsabilité dans la déportation des juifs, au point que sa contribution est souvent qualifiée de « révolution paxtonienne ».