A Athènes, trois assassinats, vus par le romancier Petros Markaris

Les polars de Markaris n’ont rien d’exagéré, ni de déplaisamment réaliste dans leur évocation du désastre grec ; un joli sens de la drôlerie, et des intrigues d’une simplicité bonhomme en font même les plus plaisantes des lectures. L’Athènes et les Athéniens de Markaris possèdent un charme puissant car au milieu du chaos et de la misère, les terrasses des bars débordent d’un monde sympathique, les beaux poivriers et bigaradiers plantés le long des rues ravissent l’œil, et les habitants continuent, en dépit de tout, à exister bravement.