Glyphosate : « Pourquoi le ministre de l’agriculture n’écoute pas l’OMS ou l’Inserm ? »

L’herbicideL’herbicide le plus utilisé dans le monde est-il dangereux pour les agriculteurs et agricultrices, et pour les consommateurs et consommatrices ? Ne vaudrait-il pas mieux l’interdire par précaution ? Les industriels masquent-ils sa dangerosité ?

Que nous dit la science ? L’Autorité européenne de sécurité des aliments ignore-t-elle sa toxicité ? Pourquoi la France veut-elle prolonger son autorisation en Europe après avoir défendu le contraire ?

Mathieu Magnaudeix et Amélie Poinssot reçoivent Xavier Coumoul, professeur de biochimie et de toxicologie à l’université Paris-Cité.