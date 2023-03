Retraites : faire tomber le mur du climat

DepuisDepuis le 19 janvier, dans les cortèges, défilent des pans entiers de l’économie : transports, énergie, métallurgie, agro-alimentaire, tourisme. Les travailleurs et travailleuses de l’industrie sont là. Celles et ceux des services aussi. On entend du bruit, des cris, des rires, des chants sous les banderoles et les pancartes. Mais toute une partie du vivant et nos écosystèmes demeurent inaudibles : les glaciers qui fondent, la mer qui monte, l’eau qui n’irrigue plus les champs, les insectes qui disparaissent, l’air intoxiqué de particules fines.



Bloquer le pays, c’est la stratégie des syndicats contre le recul de l’âge de départ. Une grève prolongée pourrait-elle mettre un coup d’arrêt à la destruction du monde ? La réforme des retraites se pense dans l’ignorance du dérèglement climatique. Les slogans et mots d’ordre de la mobilisation contre le départ en retraite à 64 ans n’en disent pas grand-chose non plus.