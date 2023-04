Pêche : une ONG porte plainte contre le secrétaire d’État à la mer pour « propos mensongers »

L’ONGL’ONG Bloom a porté plainte, mardi 11 avril, contre le secrétaire d’État à la mer Hervé Berville devant la Cour de justice de la République – la juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement pour des délits ou crimes commis dans l’exercice de leur fonction. L’ONG de protection des océans fondée par l’écologiste Claire Nouvian dénonce des propos « graves » et « mensongers » qui, selon elle, « ont provoqué la commission d’infractions et remis en cause les principes de dignité, de probité et d’intégrité auxquels sont tenus les membres du gouvernement selon les lois de la République ».