Écopâturage : la guerre des moutons

AuAu départ, il y a un passionné d’ornithologie qui voit les oiseaux disparaître sous ses yeux. « Il y a vingt-cinq ans, les naturalistes alertaient déjà sur l’extinction des espèces et je voulais faire quelque chose. » Le paysagiste a une idée d’écogeste : lâcher les machines et utiliser des animaux pour entretenir les espaces verts. « Comme ils ne mangent pas tout, cela permet de conserver de la biodiversité », explique Alain Divo. Les premiers résultats sont concluants : des plantes reviennent et avec elles des insectes et même certains oiseaux. Mais au début des années 2000, le concept ne prend pas.