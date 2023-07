Des États veulent endiguer l’exploitation minière des abysses

C’estC’est un monde noir et très étrange. Situés à plus des milliers de mètres sous la surface de l’océan, les abysses sont des territoires immenses qui recouvrent près de 60 % de la surface du globe. Ils sont « vierges », inexploités par l’homme et moins explorés que la Lune. Les connaissances scientifiques à leur sujet émergent à peine, dévoilant toute la diversité, la complexité et le rôle fondamental de ces écosystèmes pour le climat et la vie sur Terre. Et déjà les abysses sont menacées de destruction.