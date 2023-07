Chine-États-Unis : malgré les tensions, les négociations climatiques ont repris

C’estC’est un signal qui peut jouer en faveur du climat. Si, en cet été des extrêmes, les graves effets du changement climatique démontrent, une fois de plus, pourquoi « chaque dixième de degré » et « chaque tonne de CO 2 évitée » comptent, la Chine et les États-Unis ont relancé leurs négociations climat quatre mois avant la COP28 – le sommet annuel climatique mondial. Ces deux pays rejettent à eux seuls plus de 40 % des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.