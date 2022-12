Tarifs des transports franciliens : Valérie Pécresse et le gouvernement se renvoient la balle

DesDes bus qui arrivent bondés, des passagers laissés sur le quai, des RER qui cumulent incidents et retards et des métros qui passent moins souvent. Le service assuré par les transports publics en Île-de-France se dégrade au fur et à mesure des décisions budgétaires de la Région et de la pénurie de candidats à la RATP… Et pourtant, malgré un service qui s’étiole, le pass Navigo et les tickets vont considérablement augmenter dès janvier 2023.