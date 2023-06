Comment éviter le burn-out militant

LeLe mouvement de contestation de la réforme des retraites, long de cinq mois, touche à sa fin. Et avec lui son lot de déceptions et de remises en question. Il nous a semblé que c’était le bon moment pour s’interroger sur une question qui monte peu à peu dans les milieux militants : comment, quand on lutte, se protéger ? Comment prendre part à de longues actions sans s’épuiser ? L’interrogation vaut pour les simples citoyens, et encore plus pour les membres d’ONG qui s’échinent à porter un combat sur un sujet précis.