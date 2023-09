Les Français plombés par l’inflation : les chiffres clés d’une rentrée sous tension

Depuis deux ans, les prix explosent

Les prix à la consommation ont globalement grimpé de 10,5 % en France entre août 2021 et août 2023, selon l’Insee. Les plus fortes hausses concernent les prix de l’alimentaire : + 20 % entre août 2021 et août 2023 ; et ceux de l’énergie : + 31 % entre août 2021 et août 2023.