Fin des tarifs réglementés du gaz : tous traders

Le 30 juin, les tarifs réglementés du gaz auront vécu, au nom de la « concurrence libre et non faussée ». Plus de 2,6 millions de ménages, soit le quart des consommateurs de gaz, sont concernés par cette mesure, qui alimente une insécurité tarifaire et contractuelle.