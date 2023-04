« J’ai« J’ai arrêté d’acheter le passe Navigo en janvier, parce que c’est devenu trop cher, explique Iris*, habitante de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Maintenant, je n’utilise plus que des tickets dans Paris et dès que je prends le RER, je fraude. » Entre décembre 2022 et janvier 2023, l’abonnement mensuel aux transports franciliens a augmenté de presque 10 euros. « Là, le prix, c’est vraiment exagéré, surtout que le service est pourri, continue celle qui se rend à pied jusqu’au lycée où elle enseigne. Mais je n’intellectualise pas, c’est plus chaotique que politique comme fraude. »