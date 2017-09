Créations d'emplois aux Etats-Unis et hausses salariales ralentissent en août

1 septembre 2017 Par Par Agence Reuters

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont ralenti plus qu'attendu en août après deux mois de gains soutenus, ce qui devrait confirmer le report au mois de décembre au plus tôt de la prochaine hausse de taux par la Réserve fédérale sans remettre en cause ses projets de réduction progressive de la taille de son bilan.