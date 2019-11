Japon: Contraction du secteur manufacturier à un plus bas en 3 ans

1 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

L'activité du secteur manufacturier au Japon s'est repliée en octobre à un plus bas de plus de trois ans, marquant une contraction pour un sixième mois consécutif sous l'effet d'un ralentissement des nouvelles commandes et de la production, montre l'enquête réalisée par Markit/Jibun Bank auprès des directeurs d'achats.