«La Guerre des centimes», celle des livreurs à vélo: notre documentaire en accès libre

Nader S. Ayache suit deux coursiers à vélo à Paris. Omar et Marwen sont venus en France pour un rêve. Ils devront pédaler pour leur survie. À travers ce double portrait intime et au moyen d'un montage son et image audacieux, Ayache nous livre le quotidien de beaucoup de jeunes étudiants, mais aussi de chargés de famille, dans ce nouveau système économique.

La Guerre des centimes. France. 2019. 37 minutes // Auteur & réalisateur : Nader Samir Ayache // Image : Nader Samir Ayache // Son : Emmanuel Desguez, Marwen Gallala // Montage : Nader Samir Ayache et Samar Banawaz // Musique originale : Marwen Gallala // Production & diffusion : GREC – Groupe de recherche et d'essais cinématographiques.

En ce moment, sur Tënk, parmi la soixantaine de films programmés, signalons :- Deux épisodes de la série de Chris Marker sur l'apport de la Grèce antique au monde contemporain (sortie en 1989) La Philosophie et La Mythologie Faites sortir les figurants, de Sanaz Azari, qui sont ces silhouettes sans rôle, sans nom et sans voix qui traversent les décors des films ? Réponse avec beaucoup d'humour. Djamilia , de Aminatou Echard. Des femmes kirghizes parlent de leurs désirs, des normes sociales et de liberté.

