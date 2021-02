Le scandale sans fin des administrateurs judiciaires

Voilà bien longtemps que les administrateurs judiciaires et mandataires de justice n’ont plus été au centre du débat public. Cela fut le cas, il y a bientôt vingt ans, en 2001, quand Arnaud Montebourg, alors député, avait dénoncé dans un rapport parlementaire les passe-droits et privilèges dont jouissaient ces deux professions au cœur de toutes les procédures, amiables et collectives, devant les tribunaux de commerce.