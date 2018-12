France/Electroménager: Amende de 189 millions d'euros pour six entreprises

6 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'Autorité de la concurrence a annoncé jeudi avoir infligé une amende de 189 millions d'euros à six fabricants d'électroménager, dont l'américain Whirlpool et le suédois Electrolux, pour entente sur les prix entre 2006 et 2009.