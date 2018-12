USA: Plus forte baisse des commandes industrielles depuis plus d'un an

6 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les commandes à l'industrie américaine ont subi en octobre leur baisse la plus prononcée depuis plus d'un an et l'investissement productif semble se tasser, autant d'éléments laissant envisager un ralentissement de l'activité du secteur manufacturier.