Les professionnels de la restauration demandent que l’on facilite l’embauche des migrants

Geoffrey Quenta gère une brasserie-restaurant dans le premier arrondissement de Paris. Il propose actuellement quatre postes en CDI : « Il nous manque un barman, deux serveurs et un cuisinier », explique-t-il. Malgré la promesse de salaires attractifs et de possibilités d'évolution rapide, il peine énormément à recruter. Sur les vingt salariés qu'il emploie aujourd'hui, les deux tiers sont étrangers. « Je n'ai pas le choix, dit Geoffrey Quenta. C'est vraiment très galère parce qu'en fait on est en perpétuel recrutement et qu'il n'y a personne qui se présente malgré les annonces déposées sur le site. Sans les étrangers, on peut pas tenir en fait. »