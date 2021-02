Suez-Veolia: le précipité d’Antoine Frérot

«On ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment. » En annonçant dimanche soir le lancement d’une OPA hostile contre son concurrent Suez, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, pourrait à son tour être contraint d’en méditer la portée. Son attaque surprise bouscule un calendrier dans lequel le groupe menaçait de s’enliser. Mais, contrairement à ce que voudrait faire croire Veolia, l'opération engagée n'a que peu de choses à voir avec une bataille boursière classique, avec ses chevaliers blancs et ses chevaliers noirs, dont raffole la presse financière. Les temps n'y sont plus, le dossier non plus.