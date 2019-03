Chine: L'inflation ralentit à son rythme le plus faible en un an

9 mars 2019 Par Par Agence Reuters

La hausse des prix à la production en Chine est restée stable en février, à son plus bas niveau depuis septembre 2016, tandis que la hausse des prix à la consommation a ralenti à son rythme le plus faible depuis un an, soulignant la morosité de la demande intérieure.