Le G20 pointe l'intensification des tensions commerciales

9 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays du G20 ont déclaré dimanche que les tensions commerciales et géopolitiques s'étaient "intensifiées", faisant peser des risques sur le redressement de la croissance mondiale, mais ils ne sont pas allés jusqu'à appeler à une résolution du conflit en cours entre Etats-Unis et Chine sur le commerce.