Edenred, Sodexo, Up et Natixis Intertitres soupçonnés d'entente par l'ADLC, rapporte Le Figaro

9 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Edenred, Sodexo, Up et Natixis Intertitres risquent d'être sanctionnés par l'Autorité de la concurrence qui les soupçonne d'entente et pourrait leur infliger une amende, rapporte mercredi le Figaro.