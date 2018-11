Le secteur des SSII visé par une enquête pour entente

9 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'Autorité de la concurrence a annoncé vendredi avoir procédé à des "opérations de visite et des saisies inopinées" auprès d'entreprises et d'organismes soupçonnés de pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies, des services informatiques ainsi que de l'édition de logiciels.