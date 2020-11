Entre géopolitique et lobbying, le grand échiquier du gaz européen

10 novembre 2020 Par Cécile Andrzejewski (Investigate Europe)

Alors que le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique ne fait plus aucun doute, l’Europe s’apprête à dépenser 104 milliards d’euros pour développer de nouveaux projets gaziers, d’après les calculs du consortium Investigate Europe. En cause, surtout, un jeu d’échecs géopolitique et des gestionnaires de réseaux surestimant la demande européenne en gaz.