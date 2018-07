Darmanin prépare de vastes réductions d’effectifs à Bercy

Le gouvernement tente de déminer la baisse des effectifs dans l’administration des finances publiques. Mercredi 11 juillet, le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé devant plus de 600 cadres de Bercy une vaste reconfiguration de l’administration, et en particulier de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), sans néanmoins évoquer un objectif de réduction de postes.