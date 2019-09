La BCE promet une stimulation "aussi longtemps que nécessaire"

12 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

La Banque centrale européenne (BCE) s'est engagée jeudi à procéder à nouveau à des rachats d'actifs "aussi longtemps que nécessaire" et a enfoncé son taux de dépôt un peu plus bas dans le négatif dans le but de redonner de la vigueur à une économie de la zone euro en difficulté, autant de décisions que les marchés ont saluées.