Rentabiliweb contre Natixis: dans la jungle du capitalisme parisien

Il faut se méfier des apparences. Si le capitalisme parisien est connu pour ses apparats ouatés et convenables, s’il a toujours l’habitude de traiter les affaires comme on les brassait dans les salons de la grande bourgeoisie sous la monarchie de Juillet, il peut en certaines circonstances tomber le masque et se montrer sous un autre visage : violent et bagarreur, avide et ignorant des convenances.