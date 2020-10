Des souris, des vaccins et des hommes

En l’espace de 24 heures, deux essais cliniques contre le Covid-19, un vaccin de Johnson & Johnson et un traitement expérimental de Lilly, viennent d’être suspendus. En cause : une « maladie inexpliquée » chez l’un des participants pour le premier, et des problèmes de sécurité encore non explicités pour le second. En septembre, c’était AstraZeneca qui suspendait ses essais cliniques d’un vaccin, à la suite de la découverte de deux cas d’atteintes neurologiques chez des volontaires vaccinés. Les essais ont depuis repris au Royaume-Uni et au Brésil mais pas aux États-Unis.