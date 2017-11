L'économie allemande va croître plus vite que prévu en 2017, selon l'Ifo

17 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

L'économie allemande connaîtra une croissance beaucoup plus forte que prévu en 2017, à son rythme le plus élevé en six ans, a prédit vendredi l'institut Ifo qui s'attend à une poursuite de cette reprise généralisée l'an prochain.