NEW YORK (Reuters) - La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall Street, a renoncé vendredi à poursuivre au civil deux anciens traders de JPMorgan Chase & Co auxquels elle reprochait d'avoir essayé de dissimuler une partie des 6,2 milliards de dollars (5,27 milliards d'euros) de pertes subies par la banque dans l'affaire dite de la "baleine de Londres" en 2012.