Les économistes prédisent une récession aux Etats-Unis dans les deux ans

Une majorité d’économistes américains prédisent une récession aux États-Unis dans les deux ans, même s’ils estiment qu’elle sera retardée grâce aux actions de la Réserve fédérale américaine (Fed), selon un sondage publié ce lundi. Sur les 226 économistes interrogés par la National Association for Business Economists (NABE), 38 % pronostiquent une entrée de la première économie mondiale en récession en 2020, 34 % en 2021 et 14 % plus tard. En revanche, ils ne sont que 2 % à prédire le début de la récession en 2019, contre 10 % lors du précédent sondage réalisé en février.