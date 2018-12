Rappel des implants mammaires texturés d'Allergan

19 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) annonce avoir demandé à la société américaine Allergan le rappel de ses implants mammaires et expandeurs tissulaires actuellement en stock après le retrait du marquage CE nécessaire à sa commercialisation en France et en Europe.