Suède: Première hausse de taux depuis 2011, malgré les risques

20 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

La banque centrale suédoise a relevé jeudi son principal taux d'intérêt pour la première fois depuis plus de sept ans tout en soulignant que les incertitudes sur la croissance mondiale et sur l'évolution de l'inflation allaient l'obliger à adopter une attitude plus prudente.