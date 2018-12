USA: La croissance du troisième trimestre revue en légère baisse

21 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'économie américaine a ralenti légèrement plus qu'estimé initialement au troisième trimestre et son élan semble s'être affaibli un peu plus au quatrième trimestre, comme l'illustre le recul des commandes et des livraisons de biens durables le mois dernier.