La face cachée du plan de sauvetage de Fnac Darty

Sans penser à mal, ce sont Les Échos, le 19 avril, qui en ont fait la remarque : « Fnac Darty a plus vite été entendu par les banques que Conforama. » Le groupe de distribution français, spécialisé dans les produits culturels, a en effet obtenu un prêt de 500 millions d’euros, dont 70 % seront garantis par l’État, pour amortir la chute de son activité à cause du confinement. Et sur-le-champ, le ministre des finances, Bruno Le Maire, s’est réjoui que ce prêt garanti soit « le premier que l’État français octroie à une grande entreprise française ».